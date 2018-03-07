В Ласнамяэ появится новый квартал

Проект квартала Лийкури. ФОТО: Bonava Eesti OÜ

В течение ближайших трех лет Bonava построит на улице Лийкури 420 новых квартир, окруженных продуманной средой – зелеными дворами с игровыми площадками и тренажерными залами под открытым небом для любителей активного образа жизни.

«В самом густонаселенном районе Таллинна присутствует стабильный спрос на практичное и качественное первичное жилье. Несмотря на то, что за последние годы в Ласнамяэ выросло немало новых домов, спрос на новое жилье в районе сохраняется – часто квартиры находят владельцев еще до начала строительных работ. Продажа квартир в 4-х этажном и 7-этажном домах Квартала Лийкури, которые будут построены в рамках первого этапа, началась в ноябре 2017 года – на сегодняшний день продана уже треть будущих квартир», – рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Архитектурное решение позволит создать в районе целостный квартал, отчетливо выделяющийся по внешнему облику. Уюту и безопасности жилой среды в квартале будет способствовать отсутствие парковок – они будут выведены за пределы жилой зоны и размещены под землей. «Совместно с Департаментом окружающей среды для будущих жителей квартала будет создана 550-метровая окруженная зеленью терраса, где расположатся зоны отдыха, детские аттракционы и общественный сад. При создании архитектурного решения жилых домов мы руководствовались характерными для крупных европейских городов тенденциями, где четкие правильные формы дополняют асимметрично расположенные окна в пол и разнообразные балконы», – добавил руководитель по развитию Bonava Оливер Тийдус.

Будущий Квартал Лийкури – ближайший к центру города квартал района с транспортным сообщением, которое удобно как для автомобилистов, так и для пользователей общественного транспорта. Дорога до сердца Таллинна по Лаагне-теэ занимает менее десяти минут; на расстоянии пешей прогулки от квартала находятся парки Кадриорг и Паэ, а любители активного образа жизни найдут поблизости легкоатлетический холл, спортивные клубы и прекрасное футбольное поле.