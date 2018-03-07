Авиапассажиры ежегодно теряют пять миллиардов евро, не обращаясь за компенсацией

AirHelp в этом месяце провела масштабный опрос среди более чем 7000 жителей стран Евросоюза. Выяснилось, что подавляющее большинство пассажиров попросту не знают своих прав. Например, только половина пострадавших от задержек или отмены рейсов подали заявку на получение компенсаций.

Чаще всего люди не обращаются за компенсацией по трем причинам: 42% просто не знают о таком праве, 36% считают, что компенсация в их случае не полагается, 24% не знают, как подается заявка, пишет "Моя Планета".

Тем не менее, согласно постановлению ЕС под номером 261, принятому 14 лет назад, при задержке или отмене рейса, а также при отказе в перевозке пассажирам при определенных обстоятельствах может полагаться компенсация в размере до €600 на человека. Более того, подать заявку на получение компенсации можно в течение трех лет после отмены рейса.

Компенсация за сорванный рейс не полагается лишь в случае «исключительных обстоятельств», таких как забастовка, ураган или срочное оказание медицинской помощи. В прочих случаях для получения компенсации достаточно, чтобы аэропорты вылета и прилета находились на территории ЕС либо авиакомпания базировалась в Евросоюзе.