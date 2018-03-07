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Власти Великобритании заявили, что имеют большее представление о том, каким веществом был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Об этом сообщила министр внутренних дел Амбер Радд после заседания правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях.

Она не сообщила никаких других подробностей, кроме того, что позже в среду последует заявление полиции.

Тем временем полицейские, занимающиеся расследованием произошедшего, заявили, что хотели бы поговорить со всеми, кто был в Солсбери во второй половине дня в воскресенье, в особенности, если люди посещали ресторан Zizzi или паб Bichop's Mill в центре города.

«Видели ли вы что-то необычное? Может быть, необычным в тот момент вам ничего не казалось, но то, что вы видели и помните, может быть важной информацией», - говорится в заявлении полиции.

«То, что вы помните, и ваш маршрут в тот день могут помочь найти недостающую информацию для нашего расследования. Погода в тот день была плохой, и людей на улицах было мало. Нас интересует любая информация», - пишет полиция.

В Лондоне прошло заседание правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях (Cabinet Office Briefing Room A, сокращенно COBRA).

На этот раз комитет был созван в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам экспертов, этот инцидент может привести к дипломатическому кризису в отношениях Лондона и Москвы.

На министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд оказывается давление со стороны депутатов парламента, требующих провести серьезное расследование неожиданных или подозрительных смертей в Британии за последние несколько лет 14 человек, в прошлом связанных с российскими спецслужбами.

Сергей Скрипаль и его дочь все еще находятся в больнице.

Ожидается, что вопрос о нападении на Скрипаля будет также поднят в парламенте, во время традиционной сессии вопросов премьер-министру.

Призыв к министру внутренних дел провести расследование подозрительных смертей 14 выходцев из России прозвучал от председателя парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер.

«Я призвала министра иностранных дел обсудить с вами вопрос расследования 14 случаев смертей, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают возможно связанными с государственными органами России», - написала в официальном обращении Иветт Купер.

Американские данные

В заседании комитета COBRA по вопросу об отравлении Сергея Скрипаля участвуют члены кабинета министров, представители полиции и спецслужб.

Тем временем эксперты военной лаборатории Портон-Даун, как сказано, изучают «неизвестное вещество», которое, предположительно, было применено при отравлении Скрипаля и его дочери.

Отношения Великобритании и России так и не наладились после ссоры из-за отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году.

«Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности», - сказал министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Кроме того, Джонсон пообещал «пересмотреть режим санкций и, может быть, принять дополнительные меры» в отношении Москвы, если в деле Скрипаля обнаружится российский след.