Кайтселийт проводит международные учения Alpha’s Iceman

Кайтселийт с четверга по воскресенье организует на острове Муху международные учения Alpha’s Iceman, в которых принимают участие военнослужащие из Великобритании и Дании, дислоцированные в Тапа, а также подразделения ВВС Эстонии, в общей сложности 150 человек.
В течение трех дней отрабатывается проведение различных операций подразделения воздушного наблюдения в зоне Мухуского радара, в карьере Когува и в промкомплексе Ныммекюла, и в меньших масштабах - в других местностях острова.
«Наша безопасность начинается с сотрудничества. Сааремааская дружина ежегодно тесно сотрудничает с союзниками. При этом для успешного проведения учений крайне важен вклад местных организаций и жителей, - сообщил начальник учений, представитель Сааремааской дружины Кайтселийта Михкель Юриссон. - Благодарю жителей острова, позволивших проводить учения на своих участках и в принадлежащих им строениях. Союзники в подобных учениях еще не участвовали».
В рамках учений планируется облет дислоцированных на авиабазе Эмари итальянских истребителей.
Во время учений Кайтселит и союзники передвигаются по острову Муху колоннами, использование холостых патронов и имитационных средств согласовано с владельцами участков земли.
11 марта все желающие жители и гости острова смогут у спортзала Муху побеседовать с представителями союзников и ознакомиться с их вооружением.