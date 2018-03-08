Галерея: Андрес Анвельт отмечал 8 марта в Нарве

Глава МВД Андрес Анвельт провел сегодняшний день в Нарве, поздравляя с 8 марта сотрудниц нарвских детских садов.
Серию визитов в детские сады Анвельт начал с самого популярного в Нарве детсада «Солнышко», специализирующегося на обучении русскоязычных детишек эстонскому языку по методике раннего языкового погружения. Первой приняла поздравления с Международным женским днем заведующая Хели Адамович.
Министру показали библиотеку и мульдимедийные возможности этого детсада, а рассказали, что у них есть бассейн и сауна. Работница кухни, завидев проходящего мима высокопоставленного гостя, без лишних размышлений попросила помочь детсаду деньгами для приобретения нового кухонного оборудования, на что Анвельт ответил: «Поищем».
Немного времени министр потратил на детские игры на экране, что тоже попало в объектив фотокамеры.
Как напомнила пресс-служба Социал-демократической партии Эстонии, этой традиции соцдемов - 8 марта ходить по детским садам с кренделем и цветами - уже 17 лет. «Для нас это не просто поход в гости, - прокомментировал Анвельт. - Ежегодные встречи и беседы в детских садах по всей Эстонии стали краеугольным камнем нашей семейной и образовательной политики, а также политики равноправия».
«Воспитывать подрастающее поколение - это огромная ответственность, которую возложили на себя исключительно женщины. Это достойно признания! Наконец стало возможным поблагодарить воспитателей и на государственном уровне. Благодаря тому, что государство протянуло руку помощи местным самоуправлениям, стало возможным поднять воспитателям зарплату. Также теперь зарплаты, выплачиваемые в разных регионах, уравнялись», - сказал глава МВД, слова которого передала пресс-служба партии.