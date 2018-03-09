«Звезда испанского футбола» систематически обворовывал таллиннские стройки

Согласно обвинению, с марта по июнь прошлого года Виктор бродил по таллиннским строительным площадкам и складывал в багажник своего Citroen Berlingo европоддоны. Всего Виктор украл 144 европоддона, ущерб превысил 800 евро, пишет Postimees.

Вальдес согласился пойти на соглашение с прокуратурой, в рамках которого ему предлагали условное заключение сроком на один год с испытательным сроком в восемь месяцев. Суд утвердил соглашение и постановил, что Вальдес должен находиться под надзором службы пробации.