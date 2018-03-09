«Звезда испанского футбола» систематически обворовывал таллиннские стройки

29-летний житель Эстонии, сменивший данное ему при рождении имя Лейс Суве на имя звезды испанского футбола Виктор Вальдес, в конце февраля был признан виновным в суде в краже европоддонов с таллиннских строек.
Согласно обвинению, с марта по июнь прошлого года Виктор бродил по таллиннским строительным площадкам и складывал в багажник своего Citroen Berlingo европоддоны. Всего Виктор украл 144 европоддона, ущерб превысил 800 евро, пишет Postimees.
Вальдес согласился пойти на соглашение с прокуратурой, в рамках которого ему предлагали условное заключение сроком на один год с испытательным сроком в восемь месяцев. Суд утвердил соглашение и постановил, что Вальдес должен находиться под надзором службы пробации.
Также Виктору Вальдесу придется компенсировать ущерб в размере 809,18 евро, он должен будет выплатить в качестве штрафа 750 евро и оплатить расходы на защиту в размере 150 евро. Приговор вступил в силу в среду.