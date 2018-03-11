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Новый глава МВД Германии поддерживает политику "нулевой толерантности"

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Новый федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

ФОТО: Deutsche Welle

Новый федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен ускорить процессы рассмотрения заявок на предоставление убежища в Германии и высылки мигрантов, нарушивших закон или представляющих угрозу общественной безопасности, сообщает dw.com.

Новый федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер анонсировал план более оперативного рассмотрения дел по предоставлению убежища и высылки из страны. Он намерен начать его детальную проработку и обсуждение сразу после своего официального вступления в должность, сообщил Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 11 марта.

"Число отправляемых назад должно существенно возрасти. Особенно жестко мы должны действовать против преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, находящихся среди соискателей убежища", - заявил политик.

Зеехофер провозгласил принцип "нулевой толерантности" по отношению к преступникам.

"Мы хотим оставаться открытой и либеральной страной. Но если речь идет о защите граждан, нам нужно сильное государство. Я приложу все усилия для этого", - указал он в интервью изданию.

Будущий министр  пообещал усилить видеонаблюдение на всех участках с повышенной криминогенной обстановкой и обеспечить оптимальное техническое оснащение немецкой полиции.

По мнению политика, общественная сплоченность в Германии находится под угрозой. Он предлагает создать "союз защиты ценностей", в который входили бы общественные деятели, спортсмены, представители всех крупных религий. Целью деятельности этого объединения должна стать забота о единении общества и обеспечения равноправия для всех религий. Зеехофер заявил о намерении начать планируемые им мероприятия уже в начале апреля.

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