Новый глава МВД Германии поддерживает политику "нулевой толерантности"

Новый федеральный министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер анонсировал план более оперативного рассмотрения дел по предоставлению убежища и высылки из страны. Он намерен начать его детальную проработку и обсуждение сразу после своего официального вступления в должность, сообщил Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 11 марта.

"Число отправляемых назад должно существенно возрасти. Особенно жестко мы должны действовать против преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, находящихся среди соискателей убежища", - заявил политик.

Зеехофер провозгласил принцип "нулевой толерантности" по отношению к преступникам.

"Мы хотим оставаться открытой и либеральной страной. Но если речь идет о защите граждан, нам нужно сильное государство. Я приложу все усилия для этого", - указал он в интервью изданию.

Будущий министр пообещал усилить видеонаблюдение на всех участках с повышенной криминогенной обстановкой и обеспечить оптимальное техническое оснащение немецкой полиции.