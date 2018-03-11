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В Прибалтике задержали российского шпиона

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Шпион. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, который происходил в Алуксненском крае, сообщает Rus.tvnet.lv.

Полиция безопасности 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено.

Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Ранее Полиция безопасности сообщала, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.

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