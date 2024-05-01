Мобилизация из-под палки, коррупция и пострадавший от русской ракеты соратник Януковича. Обзор событий в Украине

Те же, кто правдами и неправдами покинул страну после февраля 2022 года, так как не хотели воевать, вряд ли станут выполнять закон, чтоб вернуться и воевать. Государство пошло по самому неэффективному пути решения мобилизационной проблемы. Вместо анализа причин срыва мобилизации и их устранения возникло принуждение, вместо стимулов - репрессивные меры.

Хотя первый год войны, когда проблем с мобилизацией не было, показал, что самый эффективный воин - это мотивированный воин. Речь не только о деньгах или голом патриотизме. Мотивация может быть и в чувстве единства нации, и в желании личностной самореализации, и в стремлении к той же справедливости, и даже в ненависти к врагу.

Все это было в первые месяцы, и если сейчас мотивация исчезла, то ее нужно создавать, а не заставлять любить Родину насильно. Многие не хотят воевать не из страха смерти, а из нежелания умереть бессмысленно, из нежелания потерять социальный статус и так далее.

Это не какие-то абстрактные страхи, а бесконечное число фактов, которыми вот уже два года изобилует информационное пространство страны. Если в первые месяцы после вторжения ВСУ были романтизированы, то сейчас они демонизированы, причем, изнутри. Увы, кроме примитивной пропаганды государство никак на это не реагирует.