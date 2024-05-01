Закон о мобилизации - государство пошло по самому неэффективному пути решения мобилизационной проблемы. Коррупционный скандал случился в Министерстве аграрной политики. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Мобилизация из-под палки, коррупция и пострадавший от русской ракеты соратник Януковича. Обзор событий в Украине
Одной из самых обсуждаемых тем минувшей недели был запрет консульским учреждениям за границей оказывать услуги гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет. В МИДе объяснили этот шаг принятием нового закона о мобилизации.
«Если эти люди считают, что кто-то на фронте воюет и отдает жизнь за государство, а кто-то отсидится за границей, но будет получать услуги от этого государства, - то это так не работает», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Запрос на справедливость
То есть власти Украины подают свои действия как удовлетворение запроса общества на справедливость. Но поскольку новые правила учета военнообязанных, на которые МИД уже ссылается, вступят в силу только 18 мая, то очевидно, что реальные мотивы не в новом законе, а в том, почему он был принят, то есть в нехватке людей на фронте.
Может ли отказ государства от своих граждан за рубежом удовлетворить обе потребности, - в справедливости и в мобилизационном ресурсе - еще большой вопрос. На мой взгляд, государство получит не приток мобилизованных, а отток граждан – потерю демографического и трудового ресурса.
Те, кто уехал из страны по экономическим мотивам еще до вторжения уже обустроились в новых странах, наладили жизнь и сейчас скорее будут искать возможность остаться там, чем возвращаться на Родину. Действия государства просто стимулируют их окончательно решиться планировать свою жизнь за границей, ведь терять в Украине таким людям обычно нечего.
Те же, кто правдами и неправдами покинул страну после февраля 2022 года, так как не хотели воевать, вряд ли станут выполнять закон, чтоб вернуться и воевать. Государство пошло по самому неэффективному пути решения мобилизационной проблемы. Вместо анализа причин срыва мобилизации и их устранения возникло принуждение, вместо стимулов - репрессивные меры.
Хотя первый год войны, когда проблем с мобилизацией не было, показал, что самый эффективный воин - это мотивированный воин. Речь не только о деньгах или голом патриотизме. Мотивация может быть и в чувстве единства нации, и в желании личностной самореализации, и в стремлении к той же справедливости, и даже в ненависти к врагу.
Все это было в первые месяцы, и если сейчас мотивация исчезла, то ее нужно создавать, а не заставлять любить Родину насильно. Многие не хотят воевать не из страха смерти, а из нежелания умереть бессмысленно, из нежелания потерять социальный статус и так далее.
Это не какие-то абстрактные страхи, а бесконечное число фактов, которыми вот уже два года изобилует информационное пространство страны. Если в первые месяцы после вторжения ВСУ были романтизированы, то сейчас они демонизированы, причем, изнутри. Увы, кроме примитивной пропаганды государство никак на это не реагирует.
Кроме всего перечисленного новая система воинского учета и ее реализация за границей усиливает деление украинцев на уехавших и оставшихся, антипатию между ними. Потому что все равно первые «отсидятся за границей», а вторые будут тянуть военную лямку и за себя, и за того парня. Если сейчас такое деление отражает просто настроения в обществе, то действия государства по сути легализуют этот раскол.
Как ни в чем не бывало
И снова к вопросу о справедливости. 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура публично обвинили министра аграрной политики Николая Сольского в завладении вместе с сообщниками преступным путем 2,493 тыс. гектаров государственной земли стоимостью 291 млн грн.
В минувший четверг, 25 апреля, Высший антикоррупционный суд постановил взять министра АП под стражу. Хотя прокуратура заявляла, что будет требовать ареста без права внесения залога, министр сразу же вышел на свободу под залог в 75 млн гривен (около 2 млн. долларов).
Кто внес залог – неизвестно. Более того, подозреваемый написал заявление об отставке, но пока оно не удовлетворено и Сольский продолжает исполнять обязанности министра. Однако, инкриминируемые действия были совершены еще в 2017−2018 гг., когда Сольский не был ни депутатом от партии Зеленского, ни министром, а был адвокатом в юридической фирме.
Нынешние обвинения в его адрес, скорее выглядят как политические интриги и борьба за министерское кресло. Но факт был, обвинение предъявлено громко, поэтому в общественном мнении запечатлелся еще один (очередной!) чиновник-коррупционер, - нюансы остались для специалистов.
И еще одно происшествие, с участием другого чиновника. 26 апреля в расположенном рядом со столицей городе Бровары глава районной госадминистрации Владимир Майбоженко сбил на пешеходном переходе четырех человек, включая ребенка.
Руководитель органа власти оказался пьяным вдрызг! Его задержали и областная военная администрация уже сообщила об увольнении. Я привел эти два случая не для того, чтоб рассказать о конкретных негодяях-чиновниках, а чтобы было понятно, откуда в украинском обществе запрос на справедливость, и почему те, кто воюет теряет мотивацию, а те, кто еще не воюет, не спешат брать в руки оружие.
И Сольский стал депутатом и министром уже будучи участником схем по воровству земли, и Майбоженко садился за руль пьяным, в уверенности, что ему за это ничего не будет. Да ведь и не было бы, если бы он не сбил людей.
И именно из этого проистекают проблемы мобилизации и единства нации. Просто нельзя в одной лодке плыть к разным целям. Государство и народ, армия и народ – должны быть вместе.
Ирония судьбы с российским акцентом
29 апреля россияне ударили по «русскому городу» Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Атака была нанесена «по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом. Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь для людей, а не для техники и зданий.
Жертвами российского «Искандера» стали пять человек. 32 человека ранены, из них 7 оказались в реанимации. Четырехлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Подобные новости стали настолько обыденными сейчас в Украине, что очередная одесская трагедия не попала бы в обзор основных событий, если бы не горькая ирония: среди пострадавших был Сергей Кивалов.
Кивалов - бывший народный депутат от партий Медведчука, а затем Януковича, глава Центральной избирательной комиссии во время президентства Кучмы и «оранжевой» революции, автор закона о региональном статусе русского языка. Это к нему привязалось прозвище «пидрахуй» (на русском – посчитай) , после того как на митингах 2004 года главу ЦИК призывали не затягивать с объявлением результатов президентских выборов.
В общем, у Кивалова жесткий пророссийский имидж и, честно говоря, я даже удивился, узнав, что он до сих пор живет в Одессе, а не сидит где-нибудь в Москве. Оказывается, экс-депутат собирался даже занять место ректора созданной им Одесской национальной юридической академии.
Российская ракета попала как раз по зданию комплекса юракадемии. Благодаря своим бывшим однопартийцам и их кремлевским хозяевам, Сергей Кивалов оказался в больнице с венозным кровотечением из бедра. Правда, экс-главе ЦИК повезло больше, чем Борису Васильеву, проректору Международного гуманитарного университета. Последний, как сообщают СМИ, значится в числе погибших.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.