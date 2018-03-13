Смотрите, что увидел маклер внутри обычного дома

Дом, оцененный в 375 000 долларов, имеет одну редкую особенность: два года простоявший пустым, внутри он будто бы задержался в 1970-х годах. Да и снаружи он является типичным архитектурным сооружением того времени.

ФОТО: cressyeverett.com

Хозяин дома умер в 2014 году, два года спустя умерла его жена. С тех пор дом и ждет своего нового владельца. Отмечается, что ремонт там не делался 35 лет.

ФОТО: cressyeverett.com

В доме шесть спален, внутренний бассейн, две кухни и баня. А гараж на несколько машин просто поражает воображение своими размерами.

ФОТО: cressyeverett.com

Методы отделки помещений и дизайнерские решения больше не производят впечатления, однако в доме много индивидуального и оригинального, так что он вполне может очаровать какого-нибудь покупателя.