вторник, 13 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
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  • Фото и видео: в Таллинне горел частный дом

Фото и видео: в Таллинне горел частный дом

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В понедельник поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти горит двухэтажный жилой дом, пишет Postimees.

По словам очевидца, он заметил, что из-под крыши дома вырываются языки пламени, поэтому сразу известил об этом жильцов.

Находившиеся в доме три человека и собака успели выбежать на улицу. Также хозяева отогнали подальше находившуюся в гараже машину.

Сначала жильцы дома попытались самостоятельно потушить огонь, но это не принесло результатов.

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