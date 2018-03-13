Фото и видео: в Таллинне горел частный дом
13 марта 2018 г., 7:15
В понедельник поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти горит двухэтажный жилой дом, пишет Postimees.
По словам очевидца, он заметил, что из-под крыши дома вырываются языки пламени, поэтому сразу известил об этом жильцов.
Находившиеся в доме три человека и собака успели выбежать на улицу. Также хозяева отогнали подальше находившуюся в гараже машину.
Сначала жильцы дома попытались самостоятельно потушить огонь, но это не принесло результатов.