Фото и видео: в Таллинне горел частный дом

По словам очевидца, он заметил, что из-под крыши дома вырываются языки пламени, поэтому сразу известил об этом жильцов.

Находившиеся в доме три человека и собака успели выбежать на улицу. Также хозяева отогнали подальше находившуюся в гараже машину.