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  • Песков: вряд ли отношения России и США могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря

Песков: вряд ли отношения России и США могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Отношения России и США вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что тем не менее остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США. "Эта надежда остается всегда", - сказал Песков.

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