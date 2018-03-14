Песков: вряд ли отношения России и США могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря
14 марта 2018 г., 11:51
Отношения России и США вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что тем не менее остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США. "Эта надежда остается всегда", - сказал Песков.