Песков: вряд ли отношения России и США могут ухудшиться еще сильнее после прихода нового госсекретаря

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что тем не менее остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США. "Эта надежда остается всегда", - сказал Песков.