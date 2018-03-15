Отбывающий срок убийца жены получил дополнительные пять лет за угрозы судье и прокурору

Прокуратура обвиняла Сулева Кирса (68) в том, что он желал отомстить окружному прокурору и судье, поэтому в период с мая 2009 года по август 2015-го отправлял им письма с угрозами.

Кирс, который был ранее приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, отправлял письма прокурору, в которых обвинял его в нарушении закона. Осужденный заявлял, что он невиновен, а жену убил кто-то другой. Например в письме, отправленном 14 августа 2015 года он написал следующее: «Своей ложью вы сделали из меня убийцу. Видимо, мне придется начать убивать!».

Судье Кирс сообщил, что тот отправил его за решетку без каких-либо доказательств. «Даже ваши внуки будут об этом помнить. Вы планируете, а я комбинирую! Так не может продолжаться вечно», - сообщил он.

В судебном решении процитированы десятки писем, после прочтения которых как судья, так и прокурор сочли, что имеет место угроза их жизни и здоровью. А в январе 2016 года заключенный угрожал сотруднику тюрьмы.

Сулева Кирса обвинили в убийстве жены в марте 2008 года, а 23 марта 2009 года он был окончательно признан виновным. Его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.