Управа Кристийне выделяет средства для повышения безопасности дворов и домов района

Ходатайствовать о получении дотации можно для проведения следующих работ на объекте недвижимости, находящемся во владении квартирного товарищества: охрана входов; установка/реконструкция освещения двора или дома; установка защитных и/или охранных устройств; демонтаж старых элементов двора; установка во дворе средств организации дорожного движения, предупреждающих знаков, ограждений безопасности и прочих работ, которые повышают безопасность здания и территории, обслуживаемых квартирным товариществом. Размер дотации составляет до 70% от стоимости проекта и не более 800 евро в год.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, безопасность является одним из наиболее важных приоритетов Кристийне. «К сожалению, иногда поступает негативная обратная связь как от полиции, так и от квартирных товариществ о том, что в нашем районе была совершена кража из двора дома или из подвала, или о разбитой машине в дворовой зоне. Управа района Кристийне и в этом году продолжит сотрудничать с квартирными товариществами, оказывая им поддержку в повышении безопасности», – сказал Рийбе.