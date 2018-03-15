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Этот неловкий момент: Сергей Лавров упал прямо на сцене (видео)

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Сергей Лавров.

ФОТО: NATALJA KOLESNIKOVA/AFP/SCANPIX

С главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия — страна возможностей».

Выходя на сцену перед лекцией «Мир: возможности для России» Лавров споткнулся на ступеньках и упал на колено, пишет InfoResist.

Момент падения главы МИД РФ успел сфотографировать корреспондент сайта «Ura.ru». Однако спустя некоторое время новость и фотографии падения Лаврова с сайта удалили.

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