Посол РФ в Лондоне о химатаке в Солсбери: "Это большая шахматная партия, которую мы будем играть"

Дипломат отметил, что британская сторона не хочет сотрудничать с РФ и отказывается предоставлять какие-либо доказательства вины Москвы. В то же время посол видит нестыковки в срежиссированной кампании вокруг ситуации, связанной с отравлением. "На многие вопросы британской стороне придется отвечать через конкретные механизмы Организации по запрещению химического оружия", - подчеркнул Яковенко.

"Вся проблема заключается в том, что никто не видел фотографии Юлии Скрипаль и ее отца. Никто не знает, в каком состоянии они находятся. Никто не знает, как идет расследование. На все эти вопросы мы не можем получить ответы. Британцы активно уходят от этой темы", - сообщил посол. В частности, отметил он, остаются без ответа запросы о самом веществе. По мнению дипломата, это является нарушением международного права. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что химатака была проведена при помощи произведенного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Поэтому у нас есть очень серьезные претензии к британской стороне. Это большая шахматная партия, которую мы будем играть. Эти все информационные кампании, которые сегодня проводятся, рано или поздно выдохнутся, потому что нет существа, которым можно подпитывать эту информационную кампанию. Нет ни одного факта, и никакая информация не разглашается", - считает Яковенко.

Посол нашел нестыковки в срежиссированной кампании против РФ

По мнению Александра Яковенко, кампания против РФ была хорошо срежиссирована, но в ней есть противоречия.

"Есть устойчивое впечатление, что ситуация была хорошо подготовлена. Во-первых, стиль один и тот же - Литвиненко, Перепеличный, Березовский, Глушков и сейчас Скрипаль. Второе - сама манера постановки вопроса ультимативная, плюс хорошо срежиссированная информационная кампания, подготовленные соответствующие выступления в парламенте. Все это за один день не делается", - сказал посол в интервью.

"Но, конечно, бывают там и дырки, потому что сейчас, как вы видели, мы серьезно изучили этот вопрос и в позиции британцев появилось достаточно большое количество нестыковок. Вот этими нестыковками мы сейчас и займемся", - добавил дипломат.

Яковенко заподозрил, что "Новичка" произвели в британской лаборатории

Касаясь отравляющего вещества "Новичок", Александр Яковенко обратил внимание, что британская лаборатория в Порт-Дауне классифицировала яд, присвоив ему конкретный номер 234.

"А это значит то, что для того, чтобы классифицировать его, у вас есть образцы этого вещества. Лаборатория располагала этими образцами", - резюмировал дипломат.

По словам главы российской дипмиссии, "мы с этим делом будем разбираться в рамках Организации по запрещению химического оружия, потому что у нас есть встречные вопросы - а не производилось ли это вещество 234 в самой этой лаборатории?". Он подчеркнул, что на многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы, которые существуют в рамках Организации по запрещению химоружия.

Яковенко заверил, что "мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса, и я уверен, что мы их из этой колеи уже не выпустим".

Лондон обвинениями в адрес России отвлекает внимание от Брексит, считает посол

Александр Яковенко также высказал версию, что Великобритания использует ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля для отвлечения внимания от внутренних проблем.

"Страна находится в тяжелом положении в связи с Брексит. Это оказывает сильное влияние на правительство: правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", - считает дипломат.