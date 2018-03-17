суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Галерея: очень дорогой дом из камней и стекла среди кактусов и пустыни

Галерея: очень дорогой дом из камней и стекла среди кактусов и пустыни

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В Калифорнии продается дом, сделанный из камней и пустых бутылок. При этом это не хижина бедняка, а вполне себе комфортабельное и даже в какой-то степени роскошное жилище, пишет портал Kodu

В находящийся в пустыне Джошуа Триз дом можно добраться только на вертолете, для чего рядом сооружена вертолетная площадка, благо места хватает. 

Ранчо по названием Mojave Rock Ranch понравится не каждому: несколько странный вид, отсутствие традиционных архитектурных решений да строительный материал - природные камни и стеклянные бутылки. Тем не менее за эту необычную недвижимость, которая сейчас выставлена на продажу, просят ни много ни мало, а  2,9 миллионов долларов. 

На территории, заросшей кактусами, проложены тропинки, ведущие к местам отдыха и площадкам для гриля, а также к просторному бассейну.

Собственники недвижимости объясняют, что, хотя они очень любят свой дом, в их планах изменить образ жизни и много путешествовать. Поэтому они готовы расстаться со своим детищем. 

Больше информации - ЗДЕСЬ.

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