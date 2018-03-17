Галерея: очень дорогой дом из камней и стекла среди кактусов и пустыни

В находящийся в пустыне Джошуа Триз дом можно добраться только на вертолете, для чего рядом сооружена вертолетная площадка, благо места хватает.

Ранчо по названием Mojave Rock Ranch понравится не каждому: несколько странный вид, отсутствие традиционных архитектурных решений да строительный материал - природные камни и стеклянные бутылки. Тем не менее за эту необычную недвижимость, которая сейчас выставлена на продажу, просят ни много ни мало, а 2,9 миллионов долларов.

На территории, заросшей кактусами, проложены тропинки, ведущие к местам отдыха и площадкам для гриля, а также к просторному бассейну.

Собственники недвижимости объясняют, что, хотя они очень любят свой дом, в их планах изменить образ жизни и много путешествовать. Поэтому они готовы расстаться со своим детищем.