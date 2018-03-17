Ответ России: в недельный срок будут высланы 23 британских дипломата

Вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта, российской стороной в ответ приняты определенные решения.

Во внешнеполитическом ведомстве также объявили, что Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - добавили в МИД РФ.