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Ответ России: в недельный срок будут высланы 23 британских дипломата

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ФОТО: Sergei Fadeitšev/TASS/Scanpix

В недельный срок из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, сообщает Interfax.ru со ссылкой на МИД РФ.

Вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта, российской стороной в ответ приняты определенные решения.

Во внешнеполитическом ведомстве также объявили, что Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - добавили в МИД РФ.

4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с происшествием. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. Москва неоднократно отвергала эти подозрения.

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