Украина обратилась в ООН из-за незаконных выборов в Крыму

Ранее власти в Киеве заявили , что не позволят россиянам участвовать в выборах на территории своей страны, пишет Newsru.com.

Письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму. Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому, передает РИА "Новости" .

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.