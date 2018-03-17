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Украина обратилась в ООН из-за незаконных выборов в Крыму

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ФОТО: Andrey Iglov/RIA Novosti/Scanpix

Украина направила в ООН официальное обращение в связи с проведением российских выборов президента в Крыму, который страна считает своей временно оккупированной территорией. В письмах генсеку, главе Совбеза и делегациям всех стран-членов указывается, что выборы в Крыму нарушают Устав ООН, сообщает агентство "Укринформ".

Ранее власти в Киеве заявили, что не позволят россиянам участвовать в выборах на территории своей страны, пишет Newsru.com.

Письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму. Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому, передает РИА "Новости".

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", - говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

В российском ЦИКе киевские власти раскритиковали, заявив о "непонимании норм права".

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