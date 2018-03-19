Фото: полиция разыскивает пропавшего в Таллинне Ивана
19 марта 2018 г., 7:22
Полиция обратилась за помощью в поисках Ивана, который в воскресенье, 18 марта, около 23.30 ушел из дома на улице Ристику в Таллинне в неизвестном направлении.
Приметы Ивана: рост около 188 см, крепкого телосложения. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, серые штаны и черную шапку. Также у него с собой был рюкзак.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Ивана, позвонить по телефону 112.