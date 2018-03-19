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  • Фото: полиция разыскивает пропавшего в Таллинне Ивана

Фото: полиция разыскивает пропавшего в Таллинне Ивана

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ФОТО: PPA

Полиция обратилась за помощью в поисках Ивана, который в воскресенье, 18 марта, около 23.30 ушел из дома на улице Ристику в Таллинне в неизвестном направлении.

Приметы Ивана: рост около 188 см, крепкого телосложения. На момент исчезновения был одет в коричневую куртку, серые штаны и черную шапку. Также у него с собой был рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Ивана, позвонить по телефону 112.

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