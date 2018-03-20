вторник, 20 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Важная информация для желающих обновить сертификаты ИД-карты

Важная информация для желающих обновить сертификаты ИД-карты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ID-карта.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня, 20 марта, с 18 до 22 часов в системе дистанционного обновления сертификатов будут проводиться работы по обслуживанию системы, дистанционное обновление в это время не будет доступно, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

После этого сертификаты можно будет вновь обновлять, дистанционное обновление сертификатов можно провести до конца марта.

С 1 апреля необновленные сертификаты будут признаны недействительными. Для электронного использования ИД-карты или карты вида на жительство надо будет ходатайствовать о новом документе в Департаменте полиции и погранохраны, заплатив госпошлину.

На сегодняшний день обновлены сертификаты 460 000 карт, еще не были обновлены сертификаты примерно 280 000 карт. Большая часть необновленных карт, около 225 000, ни разу не использовалась электронно в течение прошлого года, то есть при помощи этих карт не проставлялись дигитальные подписи и эти карты не использовались для аутентификации в среде электронных услуг.

Сертификаты нуждаются в обновлении, если:

∙           ваша ИД-карта выдана после 16 октября 2014 года;

∙           ваша карта на жительство выдана после 17 декабря 2014 года;

∙           карта digi-ID была выдана после 1 декабря 2014 года;

∙           карта э-резидента была выдана после 1 декабря 2014 года.

Проверить, нуждаются ли сертификаты вашей карты в обновлении, можно на сайте Департаменте полиции и погранохраны.

В картах, которые выдаются с 26 октября 2017 года, действуют новые сертификаты с новым программным обеспечением, такие карты обновлять не надо. Также не нуждаются в повторном обновлении сертификаты карт, которые уже были обновлены после 24 октября 2017 года.

Сертификаты ИД-карты или карты вида на жительство не надо обновлять, если вы никогда не пользуетесь ИД-картой электронно. Карта с необновленными сертификатами действует в качестве удостоверяющего личность документа до числа, указанного на карте, а также действует в качестве карты клиента и для получения лекарства по дигирецепту.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ