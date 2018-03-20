Задержание дорожного нарушителя в Ласнамяэ обернулось увольнением двух опытных полицейских

В феврале 2015 года напарники Антон и Алексей (имена изменены) задержали дорожного нарушителя в районе Мустакиви в Ласнамяэ. Задержанный повел себя агрессивно и, не стесняясь в выражениях, стал проходиться по самим полицейским, их родителям и женам. Задетые за живое стражи порядка в долгу не остались и тоже несколько раз выругались матом. В итоге обоих отстранили от службы и через несколько месяцев уволили в связи с потерей доверия, пишет «МК-Эстония».
«Я увидел странно двигавшуюся машину и стал наблюдать, – рассказывает Антон. – Он сначала нас подрезал. Потом я опередил его и увидел, что у него не пристегнут ремень безопасности. А потом выяснилось, что у него еще и первичные права, а кленовых листов нет».
Человека по имени Евгений остановили. По словам полицейских, тот сразу же стал вести себя агрессивно.
«Стал утверждать, что мы пид***сы, – вспоминает Алексей. – Но это случается сплошь да рядом, мы уже привыкли и на это не реагируем. Когда он понял, что мы не реагируем, стал давить на самое больное – на родителей и детей».
«Когда он стал проходиться по моим близким и говорить: «Дай бог, чтобы у таких, как вы, дети не рождались», я вскипел, – не скрывает Алексей. – И начал говорить на доступном ему языке».
Посыпались нецензурные слова, преимущественно разговор сопровождался словом «б***ь». Евгений записал все это на диктофон и через три дня предъявил запись вместе с жалобой Департаменту полиции и погранохраны. Он просил аннулировать протокол и наказать Алексея «за многочисленное обзывание и унижение матерными словами и реальную угрозу в мой адрес».
В полиции заявление приняли, с записью ознакомились и передали дело непосредственному начальнику Антона и Алексея, а тот передал дело в отдел внутреннего контроля.
Алексей подчеркивает, что они с самого начала признали свою вину. Антон, к которому у Евгения, судя по заявлению, никаких претензий не было, добавляет, что даже предложил извиниться перед человеком, раз он так оскорблен.
«Но меня никто и слушать не стал, – добавляет он. – После объяснительной нас с Алексеем отстранили от службы, а потом и вовсе расторгли трудовой договор. По причине потери доверия».
Слова важнее дел
«У меня почти за десять лет службы не было ни одного нарекания, – говорит Антон. – Был, правда, за много лет до этого похожий случай, когда я нехорошо высказался по поводу одного задержанного, но тогда начальник все понял, побеседовал со мной и закрыл дело на уровне отдела. Я окончил Полицейскую школу и Академию внутренних дел, я любил свою работу и хотел и дальше отдавать все свои силы тому, чтобы в государстве соблюдался порядок. Тем не менее, все это не имело для начальства никакого значения. Несколько матерных слов перевесили мой послужной список».
«Департамент полиции и погранохраны, получается, готов верить любому дорожному хулигану больше, чем своим сотрудникам? – недоумевает он. – У меня восемь лет безупречной службы. А этот Евгений, как ясно из открытых источников, злостный дорожный нарушитель. Он нарушает ПДД, потом обжалует их в суде, и специально ведет себя провокативно и агрессивно».
Действительно, даже количество дел Евгения, которые дошли до суда, впечатляет. У 25-летнего человека было 46 проступков, из них 27 – в дорожной сфере. Только за первый год после получения прав его четырежды ловили на превышении скорости, и в одном из последних решений судья решил даже проучить Евгения временным лишением прав, поскольку, как говорится в документе, другие меры, видимо, не помогают.
«Слишком суровое наказание за такой проступок, я считаю, – говорит Антон. – Оно несоразмерно тому, что мы сделали».
Мужчины писали объяснительные, пытались поговорить с гендиректором, чтобы тот смилостивился – безуспешно.
Они подали в суд, но суд оставил решение в силе, и дальше у напарников просто опустились руки.
К тому же, говорят мужчины, в последнее время, когда в Идаском отделении сменился начальник, от патрульных полицейских стали требовать исключительно определенного количества протоколов по дорожным нарушениям.
«За то, что я ловил пьяных за рулем, торговцев наркотиками, воров, предотвращал более тяжкие преступления, меня не хвалили, – говорит Алексей. – Мы с Антоном через полчаса переговоров спасли человека от самоубийства, нас потом этот человек благодарил. Но это все было для начальства неважно. От нас лишь бесконечно требовали, чтобы было минимум десять протоколов по дорожным нарушениям за смену. И от других тоже. Конечно, эти нормы нигде официально прописаны не были, но их выполнения требовали постоянно».
Это все вызывало конфликты, которые, по словам Антона, накаляли обстановку.
«Так как я часто заменял руководителя и на собраниях не стеснялся высказывать свою точку зрения по разным вопросам, то отношения с непосредственным начальником у нас были не очень, – констатирует он. – Возможно, это и послужило причиной, по которой он так нас «слил» внутреннему контролю и не стал защищать».
«В контексте данного случая количество составленных протоколов и полученных патрулем вызовов не относятся к сути дела, – заверяет подполковник полиции, руководитель Ида-Харьюского отделения полиции и бывший начальник напарников Вальтер Пярн. – Руководство никогда не устанавливало никаких норм касательно того, сколько протоколов следует составлять за смену. Прямая причина освобождения от службы этих двух человек заключалась в совершенном в ходе выполнения служебных обязанностей нарушений».
Он добавляет, что суд оставил жалобу неудовлетворенной в полной мере. Они это решение не оспорили, и оно вступило в силу год назад.
«В соответствии с решением суда, назначенное наказание было пропорциональным совершенному деянию. Также не соответствует действительности утверждение Антона, что его послужной список был безупречен. У данного человека ранее уже было нарушение аналогичного характера, это было учтено также при вынесении наказания», – говорит Пярн.
Психологическое выгорание
Антон подчеркивает, что работа в полиции очень сложная. Он даже писал дипломную работу, в ходе которой опрашивал своих коллег, и многие отмечали невероятное психологическое напряжение, которое сопутствует их службе.
«Ведь патрульные полицейские – это те, кто постоянно сталкивается с буйными, агрессивными, пьяными людьми, кто разнимает драки, кто вмешивается в ситуации семейного насилия, кто решает еще кучу разных проблем. А кто поможет им?»
Он считает, что Департамент полиции и погранохраны, вместо того, чтобы помочь своим сотрудникам, просто бросает их на амбразуры, а потом, в ситуации выгорания, воспринимает просто как отработанный материал, и полицейского заменяют следующим.
С ним соглашается еще один бывший сотрудник полиции, Артем.
«Все эти капелланы и психологическая помощь есть только на бумаге, а на деле их просто нет. Нам и многим нашим коллегам ее не предлагали и не оказывали», – говорит он.
Вальтер Пярн в свою очередь тоже соглашается, что, безусловно, работа полицейского тяжелая и напряженная, а также опасна для жизни.
«В то же время ситуация, в которой бывшие полицейские повели себя недостойно, была обычной рабочей ситуацией. Полицейский должен быть вежлив, спокоен и действовать профессионально во всех ситуациях, так как от этого могут зависеть жизни, здоровье и безопасность других людей и самого полицейского», – перечисляет он.
По его словам, для оказания сотрудникам Департамента полиции и погранохраны моральной поддержки, а также помощи психолога и психиатра, в департаменте есть несколько возможностей, начиная от службы капелланов, которая всегда готова прийти на помощь коллегам, и до квалифицированной помощи психологов и психиатров через партнеров департамента, с которыми у департамента есть договоры и услуги которых за сотрудников оплачиваются департаментом.
Читайте полную версию статьи в «МК-Эстония».