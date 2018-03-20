Задержание дорожного нарушителя в Ласнамяэ обернулось увольнением двух опытных полицейских

«Слишком суровое наказание за такой проступок, я считаю, – говорит Антон. – Оно несоразмерно тому, что мы сделали».

Мужчины писали объяснительные, пытались поговорить с гендиректором, чтобы тот смилостивился – безуспешно.

Они подали в суд, но суд оставил решение в силе, и дальше у напарников просто опустились руки.

К тому же, говорят мужчины, в последнее время, когда в Идаском отделении сменился начальник, от патрульных полицейских стали требовать исключительно определенного количества протоколов по дорожным нарушениям.

«За то, что я ловил пьяных за рулем, торговцев наркотиками, воров, предотвращал более тяжкие преступления, меня не хвалили, – говорит Алексей. – Мы с Антоном через полчаса переговоров спасли человека от самоубийства, нас потом этот человек благодарил. Но это все было для начальства неважно. От нас лишь бесконечно требовали, чтобы было минимум десять протоколов по дорожным нарушениям за смену. И от других тоже. Конечно, эти нормы нигде официально прописаны не были, но их выполнения требовали постоянно».

Это все вызывало конфликты, которые, по словам Антона, накаляли обстановку.

«Так как я часто заменял руководителя и на собраниях не стеснялся высказывать свою точку зрения по разным вопросам, то отношения с непосредственным начальником у нас были не очень, – констатирует он. – Возможно, это и послужило причиной, по которой он так нас «слил» внутреннему контролю и не стал защищать».

«В контексте данного случая количество составленных протоколов и полученных патрулем вызовов не относятся к сути дела, – заверяет подполковник полиции, руководитель Ида-Харьюского отделения полиции и бывший начальник напарников Вальтер Пярн. – Руководство никогда не устанавливало никаких норм касательно того, сколько протоколов следует составлять за смену. Прямая причина освобождения от службы этих двух человек заключалась в совершенном в ходе выполнения служебных обязанностей нарушений».

Он добавляет, что суд оставил жалобу неудовлетворенной в полной мере. Они это решение не оспорили, и оно вступило в силу год назад.

«В соответствии с решением суда, назначенное наказание было пропорциональным совершенному деянию. Также не соответствует действительности утверждение Антона, что его послужной список был безупречен. У данного человека ранее уже было нарушение аналогичного характера, это было учтено также при вынесении наказания», – говорит Пярн.

Психологическое выгорание

Антон подчеркивает, что работа в полиции очень сложная. Он даже писал дипломную работу, в ходе которой опрашивал своих коллег, и многие отмечали невероятное психологическое напряжение, которое сопутствует их службе.

«Ведь патрульные полицейские – это те, кто постоянно сталкивается с буйными, агрессивными, пьяными людьми, кто разнимает драки, кто вмешивается в ситуации семейного насилия, кто решает еще кучу разных проблем. А кто поможет им?»

Он считает, что Департамент полиции и погранохраны, вместо того, чтобы помочь своим сотрудникам, просто бросает их на амбразуры, а потом, в ситуации выгорания, воспринимает просто как отработанный материал, и полицейского заменяют следующим.

С ним соглашается еще один бывший сотрудник полиции, Артем.

«Все эти капелланы и психологическая помощь есть только на бумаге, а на деле их просто нет. Нам и многим нашим коллегам ее не предлагали и не оказывали», – говорит он.

Вальтер Пярн в свою очередь тоже соглашается, что, безусловно, работа полицейского тяжелая и напряженная, а также опасна для жизни.

«В то же время ситуация, в которой бывшие полицейские повели себя недостойно, была обычной рабочей ситуацией. Полицейский должен быть вежлив, спокоен и действовать профессионально во всех ситуациях, так как от этого могут зависеть жизни, здоровье и безопасность других людей и самого полицейского», – перечисляет он.

По его словам, для оказания сотрудникам Департамента полиции и погранохраны моральной поддержки, а также помощи психолога и психиатра, в департаменте есть несколько возможностей, начиная от службы капелланов, которая всегда готова прийти на помощь коллегам, и до квалифицированной помощи психологов и психиатров через партнеров департамента, с которыми у департамента есть договоры и услуги которых за сотрудников оплачиваются департаментом.