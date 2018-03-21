Галерея: в школьном здании позапрошлого века теперь живут и угощают шоколадом

На берегу идиллической речки Мустъйыги в Вырумаа, в деревне Роозику, стоит это здание бывшей школы Леписту площадью 683 м2. В данный момент вместо школьных классов в здании расположены две уютные квартиры, кафе с собственным шоколадным цехом и помещения для ночлега. А также здесь действуют детские кружки по интересам.

ФОТО: KV.EE

Как уже сказано, в доме находятся две квартиры, из которых одна пятикомнатная площадью 150 м², а вторая - двухкомнатная, площадью 50 м².

На втором этаже оборудована небольшая гостиница, вернее, гостевые комнаты для тех посетителей кафе, которые засиделись за чашкой шоколада, или для туристов, желающих насладиться вырумааской природой и обычаями.

ФОТО: KV.EE

Кафе Roosiku Südames стало популярным среди местных жителей и гостей Вырумаа благодаря производству собственного шоколада из высококачественных какао-бобов, уютному интерьеру и сбалансированному меню.

И это как раз тот случай, когда не хочется, чтобы дом купили!