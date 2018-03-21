Жители Нарва-Йыэсуу устроили вече

Из профессионально-личного интереса приехавший в Нарва-Йыэсуу лектор по ботанике и микологии из Таллиннского университета Тыну Плоомпуу напомнил, что проблема массовых вырубок коснулась всей Эстонии, а отнюдь не одного приграничного региона. Например, по его словам, месяц назад в Соомаа пострадал лес, являющийся местом гнездования охраняемых видов птиц. Ученый отметил, что сплошная вырубка в таких местах допустима лишь на совсем небольших площадях, но не на многих гектарах, как это происходит сейчас.

"Последнее и предпоследнее изменения Закона о лесе сделали его намного хуже с точки зрения граждан", - говорил Плоомпуу, находясь среди жителей курортного города Нарва-Йыэсуу. "Лес должен быть полифункциональным, когда лесной туризм стоит на первом месте, лесной отдых местных жителей - на втором, и потом только - древесина для промышленности и хозяйства", - считает ученый, отмечая, что на данный момент порядок приоритетов противоположный.

Руководитель Ида-Вирумааского лесничества Алар Сюда на встрече с встревоженными жителями успокоил, что новых сплошных вырубок в здешнем государственном лесу не планируется в течение ближайших двух-трех лет. "До составления следующего плана рубок мы приедем сюда, чтобы договориться о компромиссных условиях", - заверил лесничий. Он напомнил, что с этого года в Эстонии действует требование согласовывать с местными самоуправлениями и общинами хозяйствование в тех лесах, к которым есть повышенный общественный интерес. К таковым часто относятся как раз леса у населенных пунктов, городов.

И все же, как отметил Алар Сюда, если лес в регистре назван хозяйственным, а таковым и является государственный лес в Нарва-Йыэсуу, то он подлежит вырубке рано или поздно, и обсуждать тут можно только сроки и детали процесса. Конкретно в Нарва-Йыэсуу такого леса - 500 гектаров. Это зрелый лес, возраст которого позволяет пускать его в дело. Впрочем, по словам лесничего, перед ним не стоит цель вырубить как можно скорее весь государственный хозяйственный лес в районе Нарва-Йыэсуу. И если на веб-сайте RMK местные жители еще находят трехгодичные планы рубок, то эта информация подлежит обновлению. "Если мы здесь сегодня сказали, что два года сплошных рубок не планируется, то их и будет", - пообещал ида-вируский лесничий.

Говоря в целом об Эстонии, Алар Сюда сообщил, что в республике сорок процентов леса находится под охраной, а двадцать пять процентов - под строгой охраной. "В Европе это самый большой процент, так что в общем эстонские леса хорошо охраняются", - считает он. Можно ли хозяйственный лес Нарва-Йыэсуу сделать тоже охраняемым, следуя настойчивому пожеланию местных жителей? Лесничий ответил, что это вправе решить лишь Министерство окружающей среды.

Инициатор вчерашнего собрания - жительница Нарва-Йыэсуу Наталья Песочинская начала сбор подписей под обращением к властям. "У нас была беседа с мэром, и я поняла, что самоуправление нас поддержит в плане защиты леса. Мы и в лес съездили, посмотрели это все: вырубки теперь ведутся только частные", - сказала Песочинская.