Крупное мошенничество с недвижимостью: лжемаклер выманила у жителей Эстонии сотни тысяч евро

Следственная группа службы криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали 19 марта 52-летнюю женщину, которая подозревается в неоднократных случаях мошенничества в крупных размерах. Ранее она в уголовном порядке не наказывалась.

Собранные в ходе предварительного следствия данные указывают на то, что женщина, представлявшаяся маклером, с целью наживы публиковала в интернете объявления о продаже квартир, вызывала интерес к покупке, создавая неверное представление о том, что квартира готова к продаже и есть намерения продать квартиру, а также убеждала людей, проявивших интерес к покупке квартиры, осуществлять предоплату в крупных суммах и, в основном, наличными.

"По имеющимся сейчас результатам предварительного следствия есть основание полагать, что при заключении договоров о бронировании, у задержанной не было намерения выполнять предусмотренные договором обязательства. Денежные средства, полученные от пострадавших, эта женщина использовала для личных целей, она не бронировала время для заключения сделок у нотариуса, и, не смотря на требования пострадавших, деньги не возвращала. Также ей предъявлено подозрение в том, что она оформляла от имени пострадавших договоры о получении быстрых кредитов, используя для этого полученные обманным путем документы для доступа к интернет-банку", – сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кати Майтсе-Пяркна.

Согласно собранным данным, преступления были совершены в период с 2015 года до конца февраля 2018 года, сумма причиненного ущерба составляет 211 355 евро. На данный момент в этом деле 13 пострадавших. Сейчас есть основание полагать, что мошенница использовала для совершения преступления паевое товарищество, единственным владельцем и членом правления которого она является.

"Материалы уголовного дела указывают на то, что подозреваемая уже годами получает постоянный доход путем выманивания значительных сумм денег преступным путем. Прокуратура считает, что, если она останется на свободе, то может продолжить совершать преступления", – разъяснила старший прокурор причины ходатайства о взятии подозреваемой под стражу.

Суд ознакомился с представленными данными и выдал санкцию на арест.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт говорит, что на рынке недвижимости должно действовать то же правило, что и на бирже. "Никогда не ставьте на кон больше, чем вы готовы потерять. Часто люди покупают квартиры на последние сбережения. Принимая такие важные решения, надо действовать продуманно. Никогда не надо вносить предоплату или плату за бронирование наличными: следует предпочесть банковские переводы и переводить деньги на счет признанных фирм недвижимости или на депозитный счет нотариуса. Также следует убедиться в том, что договор о бронировании заключается между владельцем и покупателем, а не между маклером и покупателем", – советует Кельт.