пятница, 23 марта 2018 г.
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Видео: в Ласнамяэ появился необычный спасатель

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ФОТО: Kuvatõmmis videost

Премьер-министр Юри Ратас и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару в среду стали спасателям в Ласнамяэской команде. Премьер-министр принял участие в плановом посещении домов и попробовал зайти в задымленное помещение, передает Postimees.

Руководитель спасательной команды в первую очередь провел инструктаж, объяснил, как команда садится при вызове в автомобиль и как себя вести при вызове. После этого команда спасателей, среди которых были премьер-министр с гендиректором, отправились консультировать жильцов многоквартирного дома на улице Калевипоя,6.

Владелец одной из квартир знал о приходе спасателей, но встреча с Юри Ратасом и Куно Таммеару была для него сюрпризом. Спасатели осмотрели дом, проконсультировали владельца и вместе установили дымовой датчик.

После этого поступило сообщение, что на Осмуссааре-теэ,2 горит учебная башня. Речь шла о плановых учениях, в которых гендиректор, премьер-министр и спасатели должны были в дыхательных аппаратах подняться на четвертый этаж задымленной башни и найти пострадавшего. Задача была выполнена.

Также Ратас ознакомился с техникой и оборудованием спасателей. Премьер-министр обсудил со спасателями и вопросы зарплаты.

Смотрите видео!

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