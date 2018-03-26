Водка согреет охладившуюся дружбу между Эстонией и Россией

«Вместе с партнерами мы продаем большую часть наших водок, прежде всего, гостиницам и ресторанам России, и поставили перед собой цель сделать эту страну самым крупным своих партнером по экспорту, - сказал руководитель предприятия Свен Иванов. – Мы видим большую возможность для продажи самогона, поскольку в России нет законной возможности для его производства, но есть возможности для его продажи: мы, скажем так, законно производим самогон, на который наклеивают акцизные марки».

На домашней странице «Ладоги» рядом с шотландским виски и французским винами из продукции «Мое» представлен напиток в трех видах крепости Handsa Organic и два напитка под называнием Samagon Hlebnõi Kupaž. Говоря о «Мое», россияне подчеркивают и то обстоятельство, что речь идет о втором по возрасту водочном заводе в мире, который упоминается в ревизионных актах короля Швеции от 1688 года.

Благодаря налоговой системе России, которая предполагает, что все налоги на импорт выплачены заранее, а акцизные марки уже приобретены, Иванов верит, что с получением денег от партнеров проблем не возникнет. «Ладога» покупает водку также хорошо, как если бы ее продавали у ворот завода: они сами организуют как транспорт и обозначение налогов, так и улаживают таможенные формальности. На поступление счетов уходит 45 дней.

Для нанесения российских налоговых знаков, отправленный с «Мое» в дорогу груз делает остановку в Риге, где эту работу выполняет предприятие под названием SIA Mono. Минимальная партия, которая обозначается налоговыми знаками, - это два европаллета, то есть 1300 бутылок. В то же время в грузовик с прицепом вмещается о 20 000 литров водки. «Мы не занимаемся таможенными формальностями с Россией и связанными с логистикой рисками», - сказал Иванов.

По оценке ведущего производителя водки в Эстонии Liviko, нынешний год может стать годом прорыва, поскольку экспорт напитков в Россию, который с 2014 года сократился почти в два десятка раз, вновь начал набирать обороты. Снижение экспорта эстонских напитков, прежде всего, спровоцировали средние результаты Liviko, который сменил оптового продавца своих напитков в России.

«Активную продажу в России мы начнем в мае этого года, - сказал исполнительный директор Liviko Янек Кальви. – У собственников прежнего поставщика возникли разногласия по вопросам развития фирмы и это начало влиять на наш экспорт. Поскольку поставщик и производитель растут вместе именно от развития продукции, поиск нового поставщика и начало сотрудничества – это долгий и болезненный процесс».