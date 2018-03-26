Водка согреет охладившуюся дружбу между Эстонией и Россией

С марта полки с товарами-новинками одного из крупных оптовых продавцов России «Ладога» украшают пять видов самогона, произведенного на водочной фабрике «Moe». Эстонцы попали в орбиту интересов, благодаря маркировке экологически чистых товаров, пишет Postimees.
«Вместе с партнерами мы продаем большую часть наших водок, прежде всего, гостиницам и ресторанам России, и поставили перед собой цель сделать эту страну самым крупным своих партнером по экспорту, - сказал руководитель предприятия Свен Иванов. – Мы видим большую возможность для продажи самогона, поскольку в России нет законной возможности для его производства, но есть возможности для его продажи: мы, скажем так, законно производим самогон, на который наклеивают акцизные марки».
На домашней странице «Ладоги» рядом с шотландским виски и французским винами из продукции «Мое» представлен напиток в трех видах крепости Handsa Organic и два напитка под называнием Samagon Hlebnõi Kupaž. Говоря о «Мое», россияне подчеркивают и то обстоятельство, что речь идет о втором по возрасту водочном заводе в мире, который упоминается в ревизионных актах короля Швеции от 1688 года.
Благодаря налоговой системе России, которая предполагает, что все налоги на импорт выплачены заранее, а акцизные марки уже приобретены, Иванов верит, что с получением денег от партнеров проблем не возникнет. «Ладога» покупает водку также хорошо, как если бы ее продавали у ворот завода: они сами организуют как транспорт и обозначение налогов, так и улаживают таможенные формальности. На поступление счетов уходит 45 дней.
Для нанесения российских налоговых знаков, отправленный с «Мое» в дорогу груз делает остановку в Риге, где эту работу выполняет предприятие под названием SIA Mono. Минимальная партия, которая обозначается налоговыми знаками, - это два европаллета, то есть 1300 бутылок. В то же время в грузовик с прицепом вмещается о 20 000 литров водки. «Мы не занимаемся таможенными формальностями с Россией и связанными с логистикой рисками», - сказал Иванов.
По оценке ведущего производителя водки в Эстонии Liviko, нынешний год может стать годом прорыва, поскольку экспорт напитков в Россию, который с 2014 года сократился почти в два десятка раз, вновь начал набирать обороты. Снижение экспорта эстонских напитков, прежде всего, спровоцировали средние результаты Liviko, который сменил оптового продавца своих напитков в России.
«Активную продажу в России мы начнем в мае этого года, - сказал исполнительный директор Liviko Янек Кальви. – У собственников прежнего поставщика возникли разногласия по вопросам развития фирмы и это начало влиять на наш экспорт. Поскольку поставщик и производитель растут вместе именно от развития продукции, поиск нового поставщика и начало сотрудничества – это долгий и болезненный процесс».
Фирме «Мое», с которым Liviko из-за кульбитов налоговой политики крепко конкурирует на все более пересыхающем домашнем рынке, Кальви желает удачи. «На зарубежных рынках мы между собой не конкурируем, успех наших конкурентов скорее поддерживает и наш экспорт, - сказал Кальви. – Мы готовы им помогать. Особенно в ситуации, когда на домашнем рынке очень много пара уходит в небо, чтобы выжить в созданной политиками экономической турбулентности».
Последствием налоговой политики, по словам Кальви, можно считать то обстоятельство, что производитель алкоголя Remedia больше не является независимым эстонским предприятием, а, после заключенной сделки, стал дочерним предприятием латвийский фирмы.
В отличие от многих других продуктов питания, продажа алкоголя в России не находится под эмбарго, но проблема в том, что импортеры не могут конкурировать с тамошней дешевой продукцией. «На российский рынок можно идти только с тонкими напитками, и этот рынок может оказаться невероятно хорошим, поскольку количество ценителей особого вкуса в России растет. С обычной водкой из-за местных дешевых производителей, там бороться невозможно, - сказала руководитель Союза пищевых продуктов Сирье Потисепп. – Поскольку из-за акцизной политики мы проиграли Латвии 100-миллионный рынок, а кроме того и налог с оборота, условия Эстонии загоняют производителей в тупик, что делает каждую экспортированную бутылку особо значимой».
Идею фирмы «Мое» продавать гостиницам и ресторанам, Потисепп считает очень хорошей возможностью, но обращает внимание и на риски: «Например, когда Remedia начала экспортировать джин в Швецию, то этот напиток из-за высокого качества, но низкой цены, начали самовольно переливать в барах в бутылки известных торговых марок. «Мое» должны попытаться держать ход дел под контролем, поскольку в итоге это не даст ничего хорошего экспорту».
Работающее в Петербурге предприятие Ladoga Grupp – это бизнес, возникший в ходе стратегического партнерства нескольких независимых фирм, целью которого кроме производства алкоголя, был и импорт различных и уникальных напитков.
Основная миссия фирмы, по словам ее представителей, - сделать культуру пития доступной для всех социальных групп, которые добились благополучия.
Предприятие, которое само производит более 100 наименований напитков, импортирует еще более 500 наименований, а также обслуживает в России почти 100 000 торговых точек, недавно открыло в Петербурге питейный дом под названием «Дом культуры вкуса».
Moe OÜ было учреждено в октябре 2014 года, чтобы начать производство, продажу и оказывать посреднические услуги для прохладительных напитков, пива ручного производства и других алкогольных напитков. Фирма принадлежит собственнику Estonian Spirit, управляющему Раквереским спиртозаводом, который выделил производство водки в отдельное производство, чтобы избежать спора за торговую марку с давним производителем газированных вин «Моёt».