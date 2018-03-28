В Эстонии около 70 процентов детей рождаются в больницах Таллинна и Тарту

Интересно, что в 1996 году этот показатель не превышал отметки сорока процентов, пишет rus.err.ee.

Концентрация новорожденных в крупных больницах обусловлена тем, чтобы предложить роженицам более качественную медпомощь, поэтому в Ляэнемаа, Йыгева и Рапла проблем после закрытия родильных отделений не возникло, сообщила президент союза гинекологов Маде Лаанпере.

Больничная касса в середине марта уведомила о том, что в октябре этого года планирует закрыть отделение в Пыльва и Валга, где рождаемость за 10 лет снизилась: в Пыльва - на треть, в Валга - почти вдвое.