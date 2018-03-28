среда, 28 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии около 70 процентов детей рождаются в больницах Таллинна и Тарту

В Эстонии около 70 процентов детей рождаются в больницах Таллинна и Тарту

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Jaana Toomik

В Восточно- и Западно Таллиннской центральных больницах, а также в Клинике Тартуского университета рождается 70% из всех появляющихся в Эстонии на свет младенцев.

Интересно, что в 1996 году этот показатель не превышал отметки сорока процентов, пишет rus.err.ee.

Концентрация новорожденных в крупных больницах обусловлена тем, чтобы предложить роженицам более качественную медпомощь, поэтому в Ляэнемаа, Йыгева и Рапла проблем после закрытия родильных отделений не возникло, сообщила президент союза гинекологов Маде Лаанпере.

Больничная касса в середине марта уведомила о том, что в октябре этого года планирует закрыть отделение в Пыльва и Валга, где рождаемость за 10 лет снизилась: в Пыльва - на треть, в Валга - почти вдвое. 

Накануне спикеру парламента Эйки Нестору передали петицию с почти тремя тысячами подписей с требованием остановить закрытие родильных отделений.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ