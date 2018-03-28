Надежда Судденок. ФОТО: Kirill Kukhmar/Kirill Kukhmar/TASS

Суд в Кемерове 28 марта арестовывает обвиняемых по делу о гибели людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Арестованы управляющая торгового центра и охранник, сидевший за пультом пожарной охраны.

Русская служба Би-би-си разбирается, в чем их обвиняют и какова их собственная позиция.

Надежда Судденок, управляющая торгового центра "Зимняя вишня"

В чем обвиняют:

Статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За наиболее тяжкое из инкриминируемых Судденок преступлений закон предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

По версии следствия, в торговом центре фактически не проводились инструктажи по пожарной безопасности. Следствие также считает, что именно Судденок как гендиректор отвечала за то, чтобы посетители торгового центра своевременно узнали о пожаре.

Позиция обвиняемой:

Судденок рассказала, что в кинозалах "Зимней вишни" во время сеансов двери не закрывались. Однако, по ее словам, на дверях были магнитные замки, которые могли выйти из строя и заблокировать их. В дверях дежурили контролеры (в тот день - Наталья Наймушина и Олеся Богатенко) и сразу после начала пожара, по ее словам, ей доложили, что в кинозалах никого нет.

"В тот же день, когда случился пожар, я обходила сотрудников и задавала каждому из них вопрос: все ли они вывели своих гостей, в первую очередь, и все ли сами живы и здоровы? У каждого абсолютно, у старшего смены. И мне сообщили все сотрудники лично, сказали, что мы всех вывели, все живы и здоровы. Никто мне абсолютно не сказал, что есть какие-то нарушения".

Судденок считает, что причиной пожара мог стать поджог. Его, по словам управляющей, могли устроить подростки, которые часто проводили время в торговом центре. Судденок утверждает, что с ними у руководства центра были проблемы, и для их решения даже приходилось вызывать полицию. Она ссылается на рассказ сотрудницы центра, которая сказала ей, как в воскресенье услышала хлопок и увидела столб огня над "поролоновой кучей" в детской батутной комнате. "Если это преступная халатность человека, который это сделал, то, я считаю, это его преступление", - сказала Судденок.

Мера пресечения:

Арестована до 25 мая.

Сергей Антюшин, охранник ЧОП "Центр защиты", работавший на пульте охраны в ТЦ "Зимняя вишня"

В чем обвиняют:

Статья 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), до 10 лет лишения свободы.

Позиция следствия:

Согласно материалам, оглашенным в суде, следствие настаивает, что Антюшин сначала отключил оповещение, а потом должным образом не отреагировал на пожар.

"В нарушение перечисленных положений законодательства и должностной инструкции Антюшин умышленно ненадлежащим образом оказал услуги охранника. А именно не следил за соблюдением на территории поста правил пожаротушения при возникновении пожарной ситуации, угрожающей жизни и здоровью посетителей и персонала ТРЦ, и при выполнении работ по контролю за безопасностью на охраняемом им объекте", - считает следствие.

"Не вызвал противопожарную службу и не обеспечил эвакуацию людей. При этом принудительно отключил сообщение пожарной сигнализации на видео-мониторе - перевел сработавший раздел пожарной сигнализации в неактивный режим", - добавляют следователи.

Из реплик следователя на суде: "Эта система работает, как будильник. Ему высвечивается: "там пожар". Он снял это оповещение. Он отключил оповещение, а потом сидел и ничего не делал".

В суде оглашались показания свидетеля, который утверждает, что после того, как началось задымление, Антюшин просто смотрел в мониторы в подсобном помещении и ничего не предпринимал.

Позиция обвиняемого:

Антюшин рассказал, что проблемы с системой оповещения о пожаре в "Зимней вишне" продолжались все время, что он работал в ТРЦ, то есть больше трёх лет. По его словам, он регулярно говорил об этом руководству и даже думал об увольнении. Антюшин вспомнил, что 19 марта система оповещения в очередной раз сломалась: сигнализация не прекращала работать четыре часа. Он признал, что периодически из-за этого ее приходилось отключать. Не работала она и в день пожара. При этом охранник настаивает, что внутренняя система зафиксировала возгорание, после чего он сразу вызвал пожарных.

"Виновным я себя, конечно не считаю. Что такое произошло, это трагедия. Я сам себе места не нахожу в этой ситуации.

Произошла сработка [пульта пожарной сигнализации] в детском центре на 4-м этаже. Система пожарной охраны начала беспорядочно срабатывать везде на 4-м этаже. Естественно, я понял [что происходит], обратил внимание на мониторы, увидел, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 по служебному телефону, сказал, что у нас пожар в торговом центре.

Позвонил охраннику с первого этажа, сказал, что нужно людей эвакуировать, сотрудников магазинов. А на четвертом этаже [другой] охранник занимался эвакуацией. Я сам выбежал [с поста], кричал "Пожар, пожар". Люди по эскалаторам бежали, по лестницам, мы направляли, куда выходить. [...]

Причина трагедии в том, что неисправна система оповещения была".

Мера пресечения:

Отправлен под арест до 25 мая 2018 года

Предполагается, что 28 марта суд решит вопрос о мере пресечения еще для трех обвиняемых: