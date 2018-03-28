Фото: Керсти Кальюлайд встретилась с Елизаветой II

Сегодня президент Керсти Кальюлайд, находящаяся с визитом в Соединенном Королевстве, встретилась в Виндзорском замке с Ее Величеством королевой Елизаветой II.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что королева Великобритании и президент Эстонии на встрече вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.
«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», - подчеркнула Кальюлайд после встречи.
Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.
Today The Queen received the President of Estonia, Kersti Kaljulaid, during a private audience at Windsor Castle. pic.twitter.com/cHNJMnWGYI— The Royal Family (@RoyalFamily) 28 марта 2018 г.
Керсти Кальюлайд находится в Великобритании с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого она встретилась во вторник с вице-премьером страны Дэвидом Лидингтоном.