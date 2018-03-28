Фото: Керсти Кальюлайд встретилась с Елизаветой II

Президент Керсти Кальюлайд и Елизавета II. ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что королева Великобритании и президент Эстонии на встрече вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.

«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», - подчеркнула Кальюлайд после встречи.

Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.

Today The Queen received the President of Estonia, Kersti Kaljulaid, during a private audience at Windsor Castle. pic.twitter.com/cHNJMnWGYI — The Royal Family (@RoyalFamily) 28 марта 2018 г.