среда, 28 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: Керсти Кальюлайд встретилась с Елизаветой II

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Президент Керсти Кальюлайд и королева Елизавета II.

ФОТО: Twitter

Сегодня президент Керсти Кальюлайд, находящаяся с визитом в Соединенном Королевстве, встретилась в Виндзорском замке с Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Президент Керсти Кальюлайд и Елизавета II.

ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что королева Великобритании и президент Эстонии на встрече вспомнили общие эпизоды из истории своих стран, а также подчеркнули, что на протяжении столетия государства связывают добрые отношения.

«Великобритания была очень сильным сторонником нашей государственной независимости в течение всего периода оккупации Эстонии. И сегодня страна остается нашим ближайшим союзником», - подчеркнула Кальюлайд после встречи.

Президент Эстонии подарила королеве баночку меда, собранного летом прошлого года из улья, стоявшего в розовом саду дворца в Кадриорге.

Керсти Кальюлайд находится в Великобритании с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого она встретилась во вторник с вице-премьером страны Дэвидом Лидингтоном.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ