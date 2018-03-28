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  • В стельку пьяный мужчина переобулся в магазине в новенькие кроссовки и попытался сбежать

В стельку пьяный мужчина переобулся в магазине в новенькие кроссовки и попытался сбежать

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Бег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Scanpix

Во вторник в Германии задержали находившегося в состоянии тяжелого опьянения гражданина Эстонии: он вошел в магазин в федеральной земле Тюрингия, переобулся в новые кроссовки и попытался сбежать. Полиция быстро задержала вора.

Вчера 24-летний гражданин Эстонии вошел в магазин спортивных товаров на железнодорожной станции города Эйзенаха, взял пару спортивной обуви Dunlop синего цвета, стоившую 50 евро, и отправился с ней в примерочную, сообщает полиция Тюрингии.

Там молодой человек переобулся, затолкал свои старые кроссовки в соседнюю кабину и бросился бежать. Находившийся в соседней кабине покупатель сообщил о произошедшем работникам магазина.

Персонал вызвал на место полицию. Обыскивая окрестности, сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека, обутого в украденные в магазине кроссовки.

Полиция попросила гражданина Эстонии подуть в алкометр, который показал степень опьянения в 2,75 промилле.

Инцидентом занимается прокуратура Тюрингии, правоохранительные органы не сочли необходимым заключать нарушителя под стражу.

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