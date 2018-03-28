В небе над Эстонией заметили странный воздушный маневр. Что это было?

Картина, по его словам, стала еще более странной, когда большой самолет сделал нехарактерный для пассажирского воздушного судна резкий поворот назад, а истребители при этом все время следовали за ним.

Как объяснил офицер Алар Лаатс из противовоздушной обороны Эстонских вооруженных сил, это все же не был пассажирский самолет. "Вчера в воздушном пространстве Эстонии отрабатывалась заправка истребителей в воздухе. Крупный самолет - это заправочный самолет, построенный на базе Boeing 767", - пояснил он.

Лаатс добавил, что заправочный самолет прибыл в Эстонию из Италии, и вчера в небе над Эстонией с его помощью заправились два прибывших из Франции истребителя Mirage 2000.

"Два других истребителя - F16 датских ВВС прибыли сюда с авиабазы в Шяуляе, но они просто сопровождали самолеты, а не заправлялись", - добавил Лаатс.