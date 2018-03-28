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  • В небе над Эстонией заметили странный воздушный маневр. Что это было?

В небе над Эстонией заметили странный воздушный маневр. Что это было?

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Эта фотография была сделана в воздушном пространстве Южной Кореи в 2012 году. Заправку в воздухе провели самолеты Южной Кореи и США. Похожую ситуацию можно было наблюдать вчера и в небе над Эстонией.

ФОТО: Scanpix

Внимательный житель Йыгевамаа рассказал Tartu Postimees, что во вторник после полудня он наблюдал в небе неподалеку от Йыгева странную картину. Согласно его описанию, в небе летел большой пассажирский самолет, который попарно сопровождали четыре истребителя.

Картина, по его словам, стала еще более странной, когда большой самолет сделал нехарактерный для пассажирского воздушного судна резкий поворот назад, а истребители при этом все время следовали за ним.

Как объяснил офицер Алар Лаатс из противовоздушной обороны Эстонских вооруженных сил, это все же не был пассажирский самолет. "Вчера в воздушном пространстве Эстонии отрабатывалась заправка истребителей в воздухе. Крупный самолет - это заправочный самолет, построенный на базе Boeing 767", - пояснил он.

Лаатс добавил, что заправочный самолет прибыл в Эстонию из Италии, и вчера в небе над Эстонией с его помощью заправились два прибывших из Франции истребителя Mirage 2000.

"Два других истребителя - F16 датских ВВС прибыли сюда с авиабазы в Шяуляе, но они просто сопровождали самолеты, а не заправлялись", - добавил Лаатс.

Он уточнил, что заправка в воздухе случается в небе над Эстонией пару раз в год. "Обычно это делается во время учений "Весенний шторм"", - заметил Лаатс.

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