Уточняется, что внимание сотрудников дорожной службы привлекли ржавые передние тормозные диски автобуса, поэтому они отправили его для проверки на спецплощадку. Там автобус провалил тест-драйв: когда водитель ускорился, а затем замедлился до 30 км/ч, машину резко повело вправо - у нее были явные проблемы с торможением.

Дальнейшая проверка в мастерской выявила еще более шокирующие результаты: у автобуса не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак болтался и был готов отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден так сильно, что была крайне высока вероятность возгорания, передает DW.

На время разбирательства детей отвезли в гостиницу. Водителя аварийного автобуса немецкой марки Neoplan (машина, судя по опубликованным в СМИ фото, принадлежит польской компании Agat) обязали внести залог. Между тем учительница, сопровождавшая детей, выразила недоумение по поводу слишком преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, "мелкие" неисправности.

Diese "kleinen Mängel" hätte man doch in Russland reparieren können.



Unser Verkehrsdienst stoppt Reisebus mit 40 Kindern auf der #Avushttps://t.co/wOQR6rZIl4

^tsm pic.twitter.com/UdR2yodra0 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28 марта 2018 г.

Уже не первый случай снятия с рейса автобуса с россиянами

Ранее аналогичный случай произошел в Кельне. 11 июля 2017 года немецкая полиция сняла с рейса автобус, перевозивший российских музыкантов из Санкт-Петербурга.

Эксперты установили, что техническое состояние автобуса по немецким стандартам не позволяло его дальнейшую эксплуатацию без ремонта. В частности, у автобуса оказалась не совсем исправной тормозная система, а кузов был покрыт ржавчиной.

Пассажиры, вынужденные прервать путешествие, выразили возмущение. Музыканты заявили, что они проехали на автобусе тысячи километров, прибыв на нем из Санкт-Петербурга во Францию.