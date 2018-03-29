четверг, 29 марта 2018 г.
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  • На любителя: квартира в Ласнамяэ с мебелью и техникой ищет покупателя

На любителя: квартира в Ласнамяэ с мебелью и техникой ищет покупателя Смотрите галерею

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Четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ отремонтирована, меблирована и оснащена бытовой техникой. Наверняка найдется любитель таких интерьеров, и продажа состоится.

Всё в этой квартире приковывает внимание: дорогие тисненые обои, кожаная мягкая мебель, черный холодильник, шторы с ламбрекенами, наличие массажной ванны и биде, недешевое ковровое покрытие...

Видимо, в квартире была сделана некоторая перепланировка, о которой владелец в объявлении умалчивает: в типовых четырехкомнатных ласнамяэских квартирах дверь из ванной комнаты открывается в коридор, а не в спальню. Интересно, есть ли проект и разрешение на эксплуатацию? Решая, давать ли покупателю кредит, банки очень сурово подходят к объектам с недостающей документацией. 

Картину портят пенопластовые потолки, которые, впрочем, можно снять. Но, как известно, одно тянет за собой и другое. Очистив потолок от пенопластовых пластин, придется менять потолочные плинтуса - галтели, а возможно, и обои.

В общем, информация о квартире - ЗДЕСЬ.

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