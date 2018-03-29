На любителя: квартира в Ласнамяэ с мебелью и техникой ищет покупателя

Всё в этой квартире приковывает внимание: дорогие тисненые обои, кожаная мягкая мебель, черный холодильник, шторы с ламбрекенами, наличие массажной ванны и биде, недешевое ковровое покрытие...

Видимо, в квартире была сделана некоторая перепланировка, о которой владелец в объявлении умалчивает: в типовых четырехкомнатных ласнамяэских квартирах дверь из ванной комнаты открывается в коридор, а не в спальню. Интересно, есть ли проект и разрешение на эксплуатацию? Решая, давать ли покупателю кредит, банки очень сурово подходят к объектам с недостающей документацией.

Картину портят пенопластовые потолки, которые, впрочем, можно снять. Но, как известно, одно тянет за собой и другое. Очистив потолок от пенопластовых пластин, придется менять потолочные плинтуса - галтели, а возможно, и обои.