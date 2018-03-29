Летняя подработка молодежи сократит доходы родителей

Это значит, что, если в семье как минимум два ребенка, и второй (а также третий, четвертый и т. д.) ребенок имеет доход, например, получает зарплату на школьных каникулах, дополнительная не облагаемая налогом сумма, на которую имеют право родители с двумя и более детьми, сокращается на размер дохода школьника. Таким образом, зарплата ребенка не добавляется бонусом к семейному бюджету: вместо этого она вычитается из доходов родителей, пишет Postimees.

По словам заместителя канцлера Министерства социальных дел Янара Холма, личные заработки школьников можно было бы не добавлять к семейным доходам при возврате налогов, ведь это бы соответствовало политике государства, которая поддерживает получение трудового опыта у молодежи.

Но эксперты министерства финансов придерживаются другой точки зрения — дополнительные не облагаемые налогом 1848 евро — это установленная государством дополнительная льгота для родителей, а если ребенок ходит на работу и сам получает облагаемую налогом зарплату, у него тоже есть право на не облагаемый налогом доход. Если он сам использует освобождение от уплаты налогов, то он не может это, так сказать, передать еще и родителям.