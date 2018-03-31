Кадри Симсон обвинила в кризисе паромного сообщения Кристена Михала

«Переживания и упреки жителей Хийумаа в отношении сообщения между островом и материком понятны и естественно, что жители острова ждут паромного сообщения без помех», - говорит Симсон.

Однако она отмечает, что источник нынешних проблем в неверных решениях, которые были приняты пару лет назад. По словам Симсон, бывший министр экономики Кристен Михал принял решение в 2016 году провести траление канала Рукки и отказаться от работ по углублению дна. «Проведенное в октябре 2016 года траление, с помощью которого канал был углублен до 5,2 метров, не дало долгосрочного результата и полученная глубина не сохранилась, поскольку течения принесли в канал отложения", - объясняет Симсон.