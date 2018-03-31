суббота, 31 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине

Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Французская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vincent Loison/SIPA/Vincent Loison/SIPA

На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, сообщает в субботу радиостанция France Info, передает Interfax.

Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.

По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает France Info. В результате инцидента никто не пострадал.

В минувший четверг полиция задержала мужчину, который пытался на автомобиле марки "Пежо" совершить наезд на группу военных в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Водитель выкрикивал оскорбления в адрес военнослужащих. Вместе с ним в автомобиле находился еще один человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ