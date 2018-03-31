Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине

На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, сообщает в субботу радиостанция France Info, передает Interfax.
Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.
По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.
Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает France Info. В результате инцидента никто не пострадал.
В минувший четверг полиция задержала мужчину, который пытался на автомобиле марки "Пежо" совершить наезд на группу военных в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Водитель выкрикивал оскорбления в адрес военнослужащих. Вместе с ним в автомобиле находился еще один человек. В результате инцидента никто не пострадал.