Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине

По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

В минувший четверг полиция задержала мужчину, который пытался на автомобиле марки "Пежо" совершить наезд на группу военных в департаменте Изер на юго-востоке Франции. Водитель выкрикивал оскорбления в адрес военнослужащих. Вместе с ним в автомобиле находился еще один человек. В результате инцидента никто не пострадал.