Китайский «Небесный дворец» упадет на Землю в ночь на понедельник

Если "Дворец" весом в 9 тонн не сгорит дотла в атмосфере, под удар может попасть и Россия. А если сгорит, на небе можно будет наблюдать яркую вспышку.

Сайт Space.com сообщает, что "Тяньгун-1" завершит свое существование во время 16-часового интервала с вечера воскресенья до утра понедельника по московскому времени.

Отследить положение станции в реальном времени можно с помощью специального трекера. Для этого надо нажать кнопку с названием спутника - Tiangong-1.

По расчетам Европейского космического агентства, станция войдет в атмосферу вскоре после полуночи. Представитель ЕКА заявил The Sun, что если наблюдателям повезет и небо в месте снижения станции будет чистым, зрелище будет "весьма эффектным".

Update: Earlier Today, at 7:30 p.m. EDT Target on Sunday Would Put The Space Station's Point of Descent Now Around Africa but it Still Remains Uncertain where It Will Crash.#Tiangong1💥 pic.twitter.com/3YvycrpPW2 — ~Marietta️ (@MDavisbot) April 1, 2018