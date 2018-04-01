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Китайский «Небесный дворец» упадет на Землю в ночь на понедельник

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Международная космическая станция.

ФОТО: Scanpix

Событие приковывает внимание специалистов, так как из-за дефицита информации точные параметры станции и ее траектории неизвестны, сообщает Newsru.com.

Если "Дворец" весом в 9 тонн не сгорит дотла в атмосфере, под удар может попасть и Россия. А если сгорит, на небе можно будет наблюдать яркую вспышку.

Сайт Space.com сообщает, что "Тяньгун-1" завершит свое существование во время 16-часового интервала с вечера воскресенья до утра понедельника по московскому времени.

Отследить положение станции в реальном времени можно с помощью специального трекера. Для этого надо нажать кнопку с названием спутника - Tiangong-1.

По расчетам Европейского космического агентства, станция войдет в атмосферу вскоре после полуночи. Представитель ЕКА заявил The Sun, что если наблюдателям повезет и небо в месте снижения станции будет чистым, зрелище будет "весьма эффектным".

"Тяньгун-1" ("Небесный дворец - 1") - первая китайская космическая станция. Она была запущена в космос 29 сентября 2011 года. Китай благодаря этому стал третьей державой после России и США, построившей и запустившей собственную космическую станцию. Ее ключевыми задачами стали демонстрация могущества КНР миру, а также отработка технологий сближения и стыковки кораблей "Шэньчжоу" как в грузовом, так и в пилотируемом вариантах.

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