Фото: так выглядят самые дешевые дома Таллинна, Тарту и Пярну

2 апреля 2018 г., 9:43
Портал Kodu знакомит своих читателей с самыми дешевыми домами Таллинна, Тарту и Пярну, которые при доведении до ума могут сослужить своим владельцам неплохую службу.
На Рандвере-теэ в Таллинне расположена однокомнатная дача, построенная на участке площадью более 1000 квадратных метров. При желании дом, безусловно, можно перестроить и расширить.
Построенная в 60-х годах водонапорная башня нуждается в ремонте. К ней разрешено сделать пристройку. Во все времена водонапорные башни успешно перестраивали в дома.
Речь идет о деревянном и оштукатуренном доме с приличной черепичной кровлей. Чердак двухкомнатного дома не достроен, при желании новый владелец может заняться этим.