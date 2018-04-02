понедельник, 2 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: так выглядят самые дешевые дома Таллинна, Тарту и Пярну

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Частный дом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Портал Kodu знакомит своих читателей с самыми дешевыми домами Таллинна, Тарту и Пярну, которые при доведении до ума могут сослужить своим владельцам неплохую службу.

Таллинн: однокомнатная дача в Мяхе, 79 000 евро

ФОТО: KV.EE

На Рандвере-теэ в Таллинне расположена однокомнатная дача, построенная на участке площадью более 1000 квадратных метров. При желании дом, безусловно, можно перестроить и расширить.

Тарту: старая водонапорная башня в центре города, 28 500 евро

ФОТО: KV.EE

Построенная в 60-х годах водонапорная башня нуждается в ремонте. К ней разрешено сделать пристройку. Во все времена водонапорные башни успешно перестраивали в дома.

Пярну: двухкомнатный мини-дом на улице Яани, 36 900

ФОТО: KV.EE

Речь идет о деревянном и оштукатуренном доме с приличной черепичной кровлей. Чердак двухкомнатного дома не достроен, при желании новый владелец может заняться этим.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ