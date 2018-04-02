Фото: так выглядят самые дешевые дома Таллинна, Тарту и Пярну

ФОТО: KV.EE

На Рандвере-теэ в Таллинне расположена однокомнатная дача, построенная на участке площадью более 1000 квадратных метров. При желании дом, безусловно, можно перестроить и расширить.

ФОТО: KV.EE

Построенная в 60-х годах водонапорная башня нуждается в ремонте. К ней разрешено сделать пристройку. Во все времена водонапорные башни успешно перестраивали в дома.

ФОТО: KV.EE