понедельник, 2 апреля 2018 г.
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Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме

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ФОТО: JORGE SILVA/AFP/Scanpix

Президент США предложил провести встречу с главой РФ в Белом доме в ходе телефонного разговора 20 марта, однако после этого никаких конкретных обсуждений подготовки визита не велось, заявили в Кремле.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме. Об этом заявил журналистам в понедельник, 2 апреля, на брифинге в Москве помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РБК.

"В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле", - напомнил он.

Со времени телефонного разговора, 20 марта, конкретных обсуждений подготовки визита не велось, констатировал Ушаков.

"Хотелось бы верить, что (обсуждения - ред.) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы сделали без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога", - сказал помощник российского президента.

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