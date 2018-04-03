Совпадение? Предприятия массово не платят налоги на служебные автомобили

Изменившийся с начала года порядок использования и обложения налогом автомобилей предприятий привел к тому, что люди начали искать способ избежать уплаты налога на спецльготы.
Налогово-таможенный департамент пока ограничивается предупреждениями и дает предпринимателям время правильно задекларировать данные, пишет rus.err.ee.
Начиная с этого года предпринимателям необходимо было решить, будет ли служебный автомобиль использоваться в личных целях, а налог на спецльготу теперь добавляется в зависимости от мощности автомобиля.
Если работодатель не использует служебный автомобиль в личных целях, то в Департаменте шоссейных дорог необходимо сделать соответствующую отметку, передает err.ee.
Например, в феврале только 6000 предприятий заплатили налог за использование автомобиля в личных целях, 7700 фирм не задекларировали спецльготу, при этом в Департаменте шоссейных дорог отсутствуют отметки о порядке использования этих автомобилей.