Совпадение? Предприятия массово не платят налоги на служебные автомобили

Налогово-таможенный департамент пока ограничивается предупреждениями и дает предпринимателям время правильно задекларировать данные, пишет rus.err.ee.

Начиная с этого года предпринимателям необходимо было решить, будет ли служебный автомобиль использоваться в личных целях, а налог на спецльготу теперь добавляется в зависимости от мощности автомобиля.

Если работодатель не использует служебный автомобиль в личных целях, то в Департаменте шоссейных дорог необходимо сделать соответствующую отметку, передает err.ee.