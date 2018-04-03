Фото: вблизи Пярнуской больницы произошло ДТП, водитель погиб
3 апреля 2018 г., 15:44
Сегодня, 3 апреля, вблизи Пярнуской больницы произошло ДТП. Если судить по следам на месте происшествия, тронувшийся с парковки больницы автомобиль переехал газон на улице Оя и закончил свой путь в кювете.
По словам пресс-секретаря полиции, водитель погиб. По первоначальным данным, у полиции есть основание полагать, что смерть водителя была вызвана проблемами со здоровьем, пишет Pärnu Postimees.
Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия.