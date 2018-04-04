США дислоцировали в Германии артиллерийскую бригаду ПВО

США не размещали подобные бригады в Европе с конца холодной войны, пишет газета.

Базировавшуюся в Южной Каролине 678-ю артиллерийскую бригаду ВВС перевели на военную базу США в Асбахе, Германия.

По словам источника среди дипломатов НАТО, прибытие бригады говорит о том, что альянс отстает от России по развитию военных возможностей.

Как сообщает Times, бригада будет заниматься координацией противовоздушной обороны с другими государствами линии фронта на восточном фланге НАТО (такими, как Эстония, Латвия, Литва и Польша) для сдерживания российской агрессии.