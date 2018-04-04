США дислоцировали в Германии артиллерийскую бригаду ПВО

На прошлой неделе США направили в Германию артиллерийскую бригаду, которая может сбивать летящие на низкой высоте самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты, написала в среду британская газета Times.
США не размещали подобные бригады в Европе с конца холодной войны, пишет газета.
Базировавшуюся в Южной Каролине 678-ю артиллерийскую бригаду ВВС перевели на военную базу США в Асбахе, Германия.
По словам источника среди дипломатов НАТО, прибытие бригады говорит о том, что альянс отстает от России по развитию военных возможностей.
Как сообщает Times, бригада будет заниматься координацией противовоздушной обороны с другими государствами линии фронта на восточном фланге НАТО (такими, как Эстония, Латвия, Литва и Польша) для сдерживания российской агрессии.
В вооружение бригады входят системы Stinger и Avenger, созданные для уничтожения летящих на низкой высоте самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет.