Эдвард Лукас: подыгрывание грабительской машине Кремля подрывает все, что мы говорим о демократии, правах человека и правовом государстве

НАТО так же поступил с 10 людьми, работающими при российской миссии в штаб-квартире альянса в Бельгии. Московский режим ответил симметричными высылками.

Слишком много внимания было уделено нюансам этой склоки: симметричны ли меры, при каких условиях можно заменить уехавших дипломатов. Существует большая разница между продолжительным воздействием от урезаний или закрытий и создающим проблемы, но поддающимся компенсации эффектом от ускоренных отъездов и прибытий.

Гораздо важнее то, является ли произошедшее в этом месяце (в марте — BNS) вступлением к настоящему давлению на российский режим или всего лишь драматическим, но в конечном счете символическим выражением недовольства.

Основная доля ответственности лежит на Великобритании. Если правительство Терезы Мэй хочет добавить что-то к достижениям последней недели, оно должно показать, что готово пойти на определенные экономические убытки и политические риски. Великобритании прежде всего следует заняться потоком грязных российских денег, который последние четверть века течет через лондонский Сити и верхние слои рынка недвижимости.

Отмывание российских денег плохо по ряду причин. Оно превращает британские и другие западные финансовые центры в подручных худших людей в России и других бывших странах СССР. Текущие на Запад миллиарды практически без исключения украдены у народов России, Украины, Казахстана и других стран. Они отражают создание и накапливание того, что экономисты называют «бюрократической рентой» – выражаясь обычным языком взяток. Кроме того, эти деньги связаны с кражей обладающими хорошими политическими связями людьми природных богатств бывшего СССР — от забора углеводов и минералов до радиочастот.

Подыгрывание грабительской машине Кремля подрывает все, что мы говорим о демократии, правах человека и правовом государстве. Это поощряет рост антизападных настроений в России и помогает распространению выдвинутого режимом аргумента, согласно которому единственное различие между Востоком и Западом заключается в степени лицемерия.

Грязные российские деньги представляют для Великобритании и непосредственную угрозу. Этот капитал не только порождается коррупцией в месте происхождения, но также порождает коррупцию в месте назначения. Банкиры, юристы и бухгалтеры привыкают иметь дело с гангстерами и обращаться с ними как с достойными уважения клиентами. Входящие денежные потоки создают финансовые плацдармы: фирмы и лиц, чье личное благосостояние зависит от продолжения хороших связей с Россией. Эти оплоты экономических интересов быстро становятся политическими и осложняют противостояние российскому давлению в сфере энергетики, военной деятельности и прочих вопросах.

Понятно, что не все российские деньги грязны. Мы должны принимать честный российский бизнес в свою финансовую систему так же, как нам следует принимать любящих свободу россиян в свои университеты, культурные события и прочие части жизни на Западе.

Важнейшим шагом по очистке нашей финансовой системе является прекращение убийственной практики анонимных бенефициарных владельцев. Это нежелательный побочный эффект роста фирм с ограниченной юридической ответственностью. Они стали популярны в качестве шанса ограничения бизнес-рисков для акционеров, поощрявшего тем самым предприимчивость. Никто никогда не указывал на то, что это сопровождалось анонимностью владельцев фирм.

Великобритания с опозданием ужесточает правила в отношении бенефициарных владельцев, но ставит при этом нелепо снисходительный срок — 2021 год. Серьезный срок составлял бы несколько месяцев или даже недель. Россия смотрит на нас, как и наши союзники.

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