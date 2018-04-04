Семья Репинских: на работу с ребенком - единственно правильный выбор

«За здоровьем все равно нужно следить, особенно, если работа нервная», - ответил Мартин Репинский на вопрос, почему он вместе с семьей решил в рамках недели здоровья сдать анализ крови.

Вместе с родителями в Рийгикогу был и их ребенок. «Чаще всего ребенок с нами, он еще настолько мал, что нуждается в родительском внимании, - объяснила Сирет Котка-Репински. - Для меня это единственно правильный выбор, но каждая женщина сама решает, может и хочет ли она брать с собой ребенка».

«У меня работа и ребенок каждый день идут рука об руку, и я не представляю, чтобы я отказалась от одного в пользу другого. И первое, и второе для меня очень дорого», - добавила Сирет Котка-Репински.

«Мать должна уметь хорошо планировать, но многое зависит и оттого, какой это ребенок. Наш малыш очень спокойный, и у нас с Мартином не было ни одной бессонной ночи», - добавила она.

«Я, например, чувствую себя спокойнее и лучше концентрируюсь на работе, когда ребенок с нами, и я знаю, что с ним все в порядке», - заключил Репинский.