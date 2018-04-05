Число пассажиров Nordica выросло почти на 20 процентов
5 апреля 2018 г., 16:54
Число пассажиров авиакомпании Nordica в первом квартале года выросло на 17% до 125 000 человек.
Рыночная доля авиакомпании в Таллиннском аэропорту составила за этот период 25%, пишет rus.err.ee. 80% полетов отправлялись с 15-минутной точностью, процент выполнения полетов составил 97%.
В наступающий летний период в график Nordica будут добавлены три новых пункта назначения: Копенгаген, Констанца (Румыния) и Охрид (Македония).