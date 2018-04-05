четверг, 5 апреля 2018 г.
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Число пассажиров Nordica выросло почти на 20 процентов

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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Число пассажиров авиакомпании Nordica в первом квартале года выросло на 17% до 125 000 человек.

Рыночная доля авиакомпании в Таллиннском аэропорту составила за этот период 25%, пишет rus.err.ee. 80% полетов отправлялись с 15-минутной точностью, процент выполнения полетов составил 97%.

В наступающий летний период в график Nordica будут добавлены три новых пункта назначения: Копенгаген, Констанца (Румыния) и Охрид (Македония).

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