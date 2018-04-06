Центры тревоги смогут точно определять местоположение звонившего с любого смартфона

"Раньше возможность определения места человека, например, заблудившегося в лесу, была довольно низкой, зачастую только по мобильной станции, а это где-то в радиусе 15 километров, – пояснил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт службе новостей "Радио 4". – Можно было определять только владельцев телефона системы Android, Iphone разрешал такое определение только в США. Однако после длительных переговоров на уровне Евросоюза и Эстонии было найдено решение, и с весны и Iphone дал возможность определять нахождение человека с точностью до нескольких метров".