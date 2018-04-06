ВАДА разрешила российским спортсменам принимать допинговые препараты

"В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD, – приводит сайт радидостанции "Говорит Москва" слова Гануса. – Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении – одно."