Новым правительством Меркель недовольны более 60 процентов немцев

В сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51 процент жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19 процентов, отмечает DW.com. При этом Ангела Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете. Хорошим канцлером ее считают 57 процента опрошенных, что, впрочем, на 18 процентов меньше, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер. 55 процентов жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.