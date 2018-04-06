пятница, 6 апреля 2018 г.
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Новым правительством Меркель недовольны более 60 процентов немцев

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ФОТО: ADAM BERRY/AFP

Четвертое правительство ФРГ во главе с Ангелой Меркель, сформированное в марте 2018 года, начало работу в тяжелой ситуации. С одобрением к нему относятся лишь 32 процента жителей Германии. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ARD и издания Die Welt и опубликованные в пятницу, 6 апреля.

Согласно им, 64 процента немцев новым правительством недовольны или "скорее недовольны".

В сентябре 2017 года с одобрением к правительству относился 51 процент жителей Германии. За полгода этот показатель уменьшился на 19 процентов, отмечает DW.com. При этом Ангела Меркель остается самой популярной фигурой в своем кабинете. Хорошим канцлером ее считают 57 процента опрошенных, что, впрочем, на 18 процентов меньше, чем в сентябре 2017 года. На втором месте по популярности министр экономики Петер Альтмайер. 55 процентов жителей Германии считают его хорошим главой экономического ведомства.

Проблема в разделении общества

Одну из причин недовольства немцев правительством демонстрирует тот же опрос. Большинство жителей Германии считают, что немецкое общество разделено. 83 процента опрошенных называют серьезной проблемой разделение на богатых и бедных. 76 процентов считают, что в немецком обществе недостаточно развита толерантность к другому мнению. 67 процентов видят проблему в различиях между исламом и другими религиями.

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