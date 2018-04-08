В Венгрии выбирают новый парламент

Согласно опросам, партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром страны Виктором Орбаном может рассчитывать на абсолютное большинство. Ее кандидаты значительно опережают соперников от праворадикальной партии "Йоббик" и левых социалистов. В случае победы Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в целом и в третий раз подряд, пишет DW.