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В Венгрии выбирают новый парламент

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Виктор Орбан.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, проходят парламентские выборы. На 199 мест в законодательном органе страны претендуют кандидаты из 23 партийных списков и 1547 политиков, баллотирующихся по одномандатным округам.

Согласно опросам, партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром страны Виктором Орбаном может рассчитывать на абсолютное большинство. Ее кандидаты значительно опережают соперников от праворадикальной партии "Йоббик" и левых социалистов. В случае победы Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в целом и в третий раз подряд, пишет DW.

Свою предвыборную кампанию 54-летний Виктор Орбан построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".

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